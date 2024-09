Splinter Cell : Sam Fisher enfin de retour… dans une série animée Netflix

Les grosses annonces se succèdent à la Geeked Week, mais concernant Splinter Cell, il n’est pas certain que les fans de Sam Fisher soient totalement ravis de l’annonce. On vient en effet d’apprendre qu’Ubisoft et Netflix préparent une série animée baptisée Splinter Cell : Deathwatch, et que cette série doit être déjà assez avancée au niveau de sa production puisque sa sortie est annoncée « prochainement ». Pas de jeu donc à l’horizon, alors même qu’il y a quelques années encore les rumeurs bruissaient sur un retour de l’agent très spécial. La série animée sera produite par Ubisoft Film & Television et les studios d’animation Sun Creature et Fost. Le tandem Guillaume Dousse et Félicien Colmet-Daage est en charge de la réalisation tandis que le scénario a été confié à Derek Kolstad (qui a déjà travaillé sur John Wick).

Splinter Cell : Deathwatch sera donc l’adaptation en animé de Tom Clancy’s Splinter Cell, l’une des franchises les plus cultes du jeu vidéo (du temps où Ubisoft cassait la vraiment baraque rappelleront les moins jeunes de nos lecteurs). On sait aussi que l’acteur Liev Schreiber fera la voix de Sam Fisher. Le premier teaser du jeu ne montre pas grand chose, mais l’on devine que la nouvelle mission du champion de la furtivité pourrait démarrer par un drame familial. Quelques paroles de Sam viennent souligner ces premières images : « Une fois que vous vous êtes habitué aux ombres, vous voyez les mauvaises personnes pour ce qu’elles sont vraiment. Et elles ne vous verront jamais venir les chercher ». Aucune date ou même période de sortie n’est encore précisée.