L’application ChatGPT pour Windows est maintenant disponible pour tout le monde

OpenAI annonce que son application ChatGPT pour Windows est désormais disponible au téléchargement pour l’ensemble des utilisateurs. Elle était jusqu’à présent limitée aux abonnés payants (ChatGPT Plus, Entreprise et Edu).

Depuis son lancement, OpenAI a apporté plusieurs améliorations à l’application ChatGPT sur Windows. Une récente mise à jour a permis aux utilisateurs de prendre une photo avec la webcam de leur PC ou de leur ordinateur portable et de la joindre directement à leur conversation avec le chatbot. La mise à jour a également permis d’ajuster l’échelle du texte en utilisant les raccourcis clavier Ctrl + ou Ctrl -. En outre, ChatGPT a ajouté un paramètre permettant de personnaliser le raccourci pour l’ouverture de la fenêtre compagnon et un nouveau bouton dans les paramètres pour vérifier les mises à jour.

The ChatGPT desktop app for Windows is now available for all users 🖥️

Get faster access to ChatGPT with the Alt + Space shortcut, and use Advanced Voice Mode to chat with your computer and get hands-free answers while you work.https://t.co/UzTM7ZGRpt pic.twitter.com/hQ2kyUELpI

— OpenAI (@OpenAI) November 14, 2024