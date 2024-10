L’application ChatGPT est disponible sur Windows en version test

Après la version Mac, place à l’application Windows pour ChatGPT. OpenAI annonce qu’il est possible de la télécharger dès aujourd’hui, mais cela reste un équivalent d’une bêta.

La version Windows de l’application ChatGPT présente certaines des mêmes caractéristiques que la version Mac, notamment la prise en charge de l’envoi de fichiers et de photos, la possibilité de proposer des résumés de documents avec l’IA et la prise en charge du générateur d’images par IA, DALL-E 3. Elle permet également d’accéder au dernier mode de langage étendu d’OpenAI, qui a pour nom o1. Vous pouvez également réduire la taille de l’application afin de pouvoir l’utiliser en même temps que d’autres applications Windows. Et pour rapidement faire appel à ChatGPT, il suffit de faire le raccourci clavier Alt + Espace.

Mais il y a quelques limitations dans sa première version. Elle ne prend pas encore en charge les commandes vocales, y compris le mode vocal avancé récemment lancé. De plus, certaines des fonctions permettant d’utiliser l’application avec le GPT Store d’OpenAI ne fonctionnent pas encore.

Une autre limitation de taille est qu’elle n’est pas encore compatible avec les comptes gratuits. En effet, l’application nécessite pour le moment un compte Plus, Team, Entreprise ou Education. Le support pour tout le monde aura lieu avant la fin de l’année selon les dires d’OpenAI.

Si vous êtes éligible, vous pouvez tester l’application ChatGPT pour Windows. Elle se télécharge gratuitement depuis le Microsoft Store.