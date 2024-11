Max va s’attaquer au partage de compte, comme Netflix et Disney+

Max va s’inspirer de Netflix et Disney+ en s’attaquant à son tour au partage de compte et de mot de passe. Le service de streaming veut que ses abonnés arrêtent de prêter leur compte à d’autres utilisateurs, étant donné que ces derniers ne paient pas et ne vivent pas sous le même toit.

Vers la fin du partage de compte chez Max

C’est Gunnar Widenfels, le directeur financier de Warner Bros Discovery, la maison-mère de Max, qui a annoncé la nouvelle lors de l’appel téléphonique qui a suivi la publication des résultats financiers trimestriels :

Nous lancerons dans le courant de ce trimestre des messages très doux sur le partage des mots de passe et, au fur et à mesure que nous avancerons dans les années 2025 et 2026, vous verrez de plus en plus de progrès dans ce domaine, qui est en fait une forme d’augmentation des prix et qui consiste à demander aux membres qui n’ont pas signé ou aux membres de plusieurs ménages de payer un peu plus cher. Il s’agit donc d’un élément supplémentaire.

Netflix et Disney+ ont déjà mis en place leur blocage respectif pour le partage de compte. Dans le cas de Max, ce sera de manière progressive dès le trimestre en cours.

Max compte 110,5 millions d’abonnés. Le service de service de streaming débute à 5,99€/mois. Pour ce prix, il y a le visionnage en 1080p sur deux appareils avec des publicités. Il y a ensuite un abonnement à 9,99€/mois qui retire les publicités et propose également la possibilité de télécharger les 30 contenus (films, séries, documentaires, etc) pour les regarder hors ligne, ainsi que des chaînes comme Warner TV et TCM Cinéma. Enfin, il y a l’offre à 13,99€/mois qui propose la 4K, le Dolby Atmos, le visionnage sur quatre appareils, 100 téléchargements de contenus et des chaînes comme Warner TV et TCM Cinéma.