Steam : l’outil pour enregistrer les parties en vidéos est disponible pour tous

Après une phase de bêta il y a quelques mois, Steam rend disponible pour tout le monde son propre outil qui permet d’enregistrer les parties en vidéos. L’avantage est qu’il est peu gourmand par rapport à aux alternatives.

L’outil, qui se nomme tout simplement « Enregistrement de parties », vous permet d’enregistrer, de regarder rapidement des événements récents, de modifier les éléments pertinents et même de partager les clips avec vos amis à partir de Steam. Un point positif est que ça fonctionne avec tous les jeux, même ceux qui ne viennent pas de Steam. En effet, il suffit d’activer l’overlay de Steam pour profiter de l’outil.

Avec le mode d’enregistrement en arrière-plan, votre partie est enregistrée en continu vers le support de stockage de votre choix, dans le respect des limites d’espace et de durée que vous aurez spécifiées. Un mode d’enregistrement manuel est également disponible : l’enregistrement est alors lancé puis arrêté manuellement.

De son côté, la fonction de replay permet de parcourir rapidement les enregistrements les plus récents, directement à partir de l’overlay de Steam. Valve propose également des outils d’édition simples pour couper les séquences enregistrées via l’interface dédiée, puis les partager avec des amis via le chat ou ailleurs sous la forme d’une vidéo MP4.

Un autre élément intéressant est que des moments clés peuvent directement apparaître sous forme de repères, ce qui permet de rapidement les retrouver. Dans des jeux comme Counter-Strike 2 et Dota 2 par exemple, une icône de tête de mort apparaît à chaque moment où le joueur a été tué.