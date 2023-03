Counter-Strike 2 annoncé, avec une sortie à l’été 2023

Valve annonce aujourd’hui que Counter-Strike 2 est bien réel et il sera disponible gratuitement pendant l’été 2023. Il n’y a pas encore une date de sortie précise pour le jeu de tir.

Counter-Strike 2 arrive à l’été 2023

Dans son annonce, Valve assure que Counter-Strike 2 « effectue le plus grand bond technique de toute son histoire et garantit de nouvelles fonctionnalités et mises à jour pour les années à venir ». Toutes les fonctionnalités seront dévoilées cet été avant la sortie. En attendant, le jeu est disponible en phase de test pour quelques joueurs, et ce dès maintenant.

Plusieurs éléments sont déjà listés :

Les grenades fumigènes sont désormais des objets volumétriques dynamiques qui interagissent avec l’environnement et réagissent à l’éclairage, aux tirs et aux explosions.

La fumée peut désormais interagir avec d’autres événements en jeu. Les balles et les grenades explosives peuvent pousser la fumée pendant un court laps de temps pour dégager le champ de vision ou au contraire réduire la visibilité.

La fumée s’échappe maintenant par les portes ouvertes et les fenêtres cassées, monte et descend les escaliers, se propage dans les longs couloirs et se mélange à d’autres fumées.

Les particules de fumée interagissent avec le système d’éclairage unifié, offrant une luminosité et des couleurs plus réalistes.

Valve ajoute que Counter-Strike 2 a été conçu pour réduire les délais entre la réalisation d’une action et la prise en compte de cette dernière. Jusqu’à présent, le serveur utilisait des intervalles de temps discret (ticks) pour récupérer l’état de la partie. Grâce à la mise à jour de l’architecture et le recours aux subticks, le serveur connait maintenant le moment exact d’un déplacement, d’un tir ou d’un lancer de grenade. Ainsi, vos déplacements et vos tirs seront tout aussi réactifs.

Il est également question d’améliorations des cartes qui ont été revues de fond en comble grâce aux nouveaux outils et fonctionnalités. Parmi les autres annonces, il y a le fait que le jeu tourne sous le Source Engine 2 et uniquement une disponibilité sur PC.