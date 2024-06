Steam lance son propre outil pour enregistrer vos parties en vidéos

Valve annonce un nouvel outil intégré à Steam qui vous permet d’enregistrer vos parties sur les différents jeux. Plus besoin de passer par des outils tiers de Nvidia (ShadowPlay), AMD (ReLive), OBS ou autres, vous pouvez maintenant utiliser une solution native pour vos captures vidéo.

L’outil, qui se nomme tout simplement « Enregistrement de parties », vous permet d’enregistrer, de regarder rapidement des événements récents, de modifier les éléments pertinents et même de partager les clips avec vos amis à partir de Steam. Un point positif est que ça fonctionne avec tous les jeux, même ceux qui ne viennent pas de Steam. En effet, il suffit d’activer l’overlay de Steam pour profiter de l’outil.

La fonction d’enregistrement en arrière-plan permet d’enregistrer en continu des séquences lorsqu’un jeu est en cours. Vous pouvez choisir la durée et la taille de stockage à utiliser. L’enregistrement standard avec des options de démarrage et d’arrêt manuels est également disponible.

De son côté, la fonction de replay permet de parcourir rapidement les enregistrements les plus récents, directement à partir de l’overlay de Steam. Valve propose également des outils d’édition simples pour couper les séquences enregistrées via l’interface dédiée, puis les partager avec des amis via le chat ou ailleurs sous la forme d’une vidéo MP4.

