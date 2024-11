Meta : un projet de centrale nucléaire pour les data-centers d’IA bloqué à cause… des abeilles

Quand ça ne veut pas… Meta avait prévu d’alimenter son nouveau centre de données IA avec de l’énergie nucléaire, suivant l’exemple de Google, Microsoft ou bien encore Amazon, mais ce projet ambitieux a été bloqué par des soucis réglementaires … et la présence d’une espèce rare d’abeilles protégées tout près du site qui était prévu. En faisant le choix d’une mini-centrale nucléaire , Meta pouvait envisager à terme une source d’énergie décarbonée pour ses infrastructures, décarbonée et suffisamment puissante pour encaisser les énormes besoins en puissance de calcul des modèles d’intelligence artificielle. Outre l’effort réel de réduction des émissions de gaz à effet de serre, une telle initiative aurait aussi boosté la communication de Meta sur la neutralité carbone.

Face à cet imprévu, Meta doit désormais chercher d’autres options pour maintenir sa compétitivité dans le domaine de l’IA, alors même que plusieurs poids lourds de la tech se rapprochent du nucléaire, seule solution énergétique non intermittente à très long terme. Cette tendance pourrait ouvrir la voie à des réacteurs nucléaires spécifiquement dédiés aux data centers de ces mêmes entreprises, ce qui entraînera nécessairement une augmentation du lobbying et des financements pour la recherche et le développement dans le secteur énergétique, sans oublier la difficile gestion des ressources en combustibles nucléaires à l’échelle internationale.