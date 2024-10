Meta prépare son propre moteur de recherche s’appuyant sur l’IA

Meta a envie de rivaliser avec Google et Microsoft Bing en créant son propre moteur de recherche qui se repose sur de l’intelligence artificielle. Selon The Information, la maison-mère de Facebook et d’Instagram veut proposer des résumés de l’actualité au sein de son chatbot Meta AI.

Le bot Meta AI intégré à Instagram et Facebook utilise actuellement Google et Microsoft Bing pour répondre aux questions sur les actualités et les événements récents. Cela devrait donc changer car le robot d’indexation de Meta a été repéré sur le Web il y a plusieurs mois.

Une équipe travaille depuis environ huit mois à la création d’une base de données d’informations pour le chatbot. Meta a travaillé à l’élaboration de données de localisation qui pourraient concurrencer Google Maps.

Meta a dévoilé publiquement son robot d’indexation du Web cet été, en précisant qu’il servait à « entraîner des modèles d’IA ou à améliorer des produits ». Mais la société n’a pas clairement dit qu’elle créait un moteur de recherche. Xueyuan Su, responsable principal de l’ingénierie, serait à la tête du projet de moteur de recherche.

L’idée est que le PDG Mark Zuckerberg souhaite que Meta soit aussi autonome que possible afin d’éviter un scénario où Google ou Microsoft lui coupe l’accès aux recherches sur le Web.

En tout cas, les investissements de l’entreprise dans l’IA semblent porter leurs fruits. En août, Mark Zuckerberg a indiqué que Meta AI comptait plus de 185 millions d’utilisateurs actifs hebdomadaires et plus de 400 millions d’utilisateurs mensuels. « La croissance est rapide et nous n’avons même pas encore été déployés au Royaume-Uni, au Brésil ou dans l’Union européenne », avait écrit le fondateur de Facebook. Pour sa part, OpenaI a déclaré que ChatGPT comptait 250 millions d’utilisateurs hebdomadaires.