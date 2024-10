Free Mobile va se lancer sur le marché des offres prépayées

Le marché des offres prépayées va accueillir un nouvel acteur, à savoir Free Mobile. Orange et SFR sont déjà présents sur ce terrain, et ce depuis des années maintenant. À l’inverse, Bouygues Telecom a récemment annoncé qu’il y mettait fin en 2025.

L’annonce a eu lieu lors de la journée des communautés Free. Les détails sont pour l’instant légers, l’opérateur ayant seulement confirmé qu’il va arriver sur le marché des offres mobile prépayées. Il promet toutefois de dépoussiérer le marché, ce qui pourrait donc impliquer des tarifs plus intéressants que la concurrence.

Avec une offre prépayée, le client paie un montant qu’il lui donne accès à un certain nombre d’heures d’appels, de SMS, de MMS et un éventuel quota Internet défini. L’intérêt ici est qu’il n’y a pas d’abonnement, que ce soit avec ou sans engagement. Le client paie l’offre une fois et c’est terminé. Il n’a pas à payer tous les mois. Bien sûr, il a la possibilité de recharger son offre une fois celle-ci consommée.

Free reste pour le moment vague sur la date de lancement de ses nouvelles offres. Mais il se pourrait que ce soit pour bientôt. Le mois dernier, il a été découvert qu’un site était déjà en développement pour un système préparé chez Free.