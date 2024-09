Bouygues Telecom va arrêter ses offres prépayées en 2025

Bouygues Telecom a décidé de mettre un terme à ses cartes prépayées. Ce sera définitivement terminé à partir du 30 juin 2025. Les clients devront donc se tourner vers d’autres abonnements.

« À partir du 30/06/2025 Bouygues Telecom mettra fin au service de toutes les offres prépayées », indique l’opérateur, précisant que cela ne concerne pas la carte My European SIM. Bouygues Telecom communique deux dates :

Vous pouvez encore acheter et activer des recharges pour votre offre prépayée jusqu’au 31 décembre 2024.

Si vous souhaitez conserver votre numéro de ligne actuel, vous avez jusqu’au 30 juin 2025 pour changer d’offre. Après cette date, votre contrat sera résilié, votre carte SIM deviendra inutilisable et vous ne pourrez plus utiliser ni récupérer votre numéro actuel.

La carte prépayée débute à 5€ et se veut valable pendant seulement trois jours. Elle propose les appels, SMS et MMS en illimité, ainsi qu’un quota Internet de 500 Mo. La carte la plus chère est au prix de 40€ et propose là encore les appels, SMS et MMS en illimité, mais le quota Internet est de 5 Go.

Que faire si vous êtes un client des cartes prépayées de Bouygues Telecom, sachant que ce sera la fin en 2025 ? L’opérateur vous invite à prendre ses forfaits avec ou sans engagement selon vos besoins. Les premiers sont disponibles à cette adresse et les secondes à cette adresse.