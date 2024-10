Amazon étend son service de livraison le soir même à quatre nouvelles villes

Amazon renforce son engagement envers ses clients français en étendant son service de livraison le soir même à quatre nouvelles villes : Lyon, Marseille, Rouen et Strasbourg. Cette expansion porte à dix le nombre total de villes en France où les membres Prime peuvent bénéficier de cette option de livraison rapide et pratique.

Les membres Prime résidant dans ces villes peuvent désormais recevoir leurs commandes le soir même, sans frais supplémentaires pour les commandes de 25 € ou plus d’articles éligibles. La sélection de produits disponibles pour cette option s’est élargie de plus de 50 % par rapport à 2023, incluant une vaste gamme de produits, des essentiels du quotidien aux appareils électroniques, en passant par les articles de marques locales indépendantes.

Une sélection variée pour répondre à tous les besoins

Les produits les plus populaires livrés le soir même reflètent la diversité des besoins des clients à travers la France :

Paris : Un sèche-cheveux figure parmi les articles les plus demandés

: Un sèche-cheveux figure parmi les articles les plus demandés Lyon : Le café en grains est très prisé

: Le café en grains est très prisé Marseille : Un chargeur d’ordinateur portable se retrouve en tête des ventes

: Un chargeur d’ordinateur portable se retrouve en tête des ventes Lens : Les biscuits chocolat-amandes sont plébiscités

: Les biscuits chocolat-amandes sont plébiscités Lille : Le Fire TV Stick d’Amazon connaît un grand succès

: Le Fire TV Stick d’Amazon connaît un grand succès Rouen : Un stylo feutre à pointe fine est parmi les favoris

: Un stylo feutre à pointe fine est parmi les favoris Strasbourg : Les nouilles instantanées aux crevettes remportent les suffrages

En Île-de-France, un record de rapidité a été établi cette année lorsqu’un client a reçu son shampoing L’Oréal Paris en seulement 227 minutes, commandé à 13h08 et livré à 16h55.

Innovation et investissements pour des livraisons plus rapides

Pour répondre aux attentes croissantes de ses clients, Amazon investit plus de 700 millions d’euros dans son réseau logistique européen, notamment dans la robotique et les technologies basées sur l’intelligence artificielle.

Amazon s’efforce de décarboner ses opérations de livraison, en particulier sur le dernier kilomètre. En 2023, l’entreprise a livré plus de 30 millions de colis en France en utilisant des véhicules électriques, des vélos-cargos et des livraisons à pied grâce à ses partenaires. Plus d’une vingtaine de villes bénéficient déjà de ce service de livraison à faible émission de carbone. Ces initiatives s’inscrivent dans l’engagement d’Amazon d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2040, soit dix ans avant les objectifs fixés par l’Accord de Paris.