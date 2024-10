Tigre de Tasmanie : l’espèce mythique réintroduite grâce à la reconstitution de son génome ?

Animal mythique s’il en est, le Tigre de Tasmanie a disparu de la surface de la Terre au début du siècle dernier. Des scientifiques ont réalisé une avancée majeure dans la reconstitution du génome du Tigre de Tasmanie (ou thylacine), en utilisant un échantillon d’ARN extrait d’une tête conservée depuis dans de l’alcool depuis plus d’un siècle. Ce projet est mené par Colossal Biosciences et l’Université de Melbourne avec pour objectif très ambitieux de réintroduire cette espèce depuis longtemps disparue. Grâce à des techniques de séquençage avancées, l’équipe a réussi à reconstituer plus de 99,9 % du génome du thylacine, ce qui représente le génome ancien le plus complet obtenu à ce jour.

Le dernier Tigre de Tasmanie aperçu vivant, dans le zoo de Beaumaris, en 1933. Le film est à l’origine en noir et blanc et bénéficie ici d’une colorisation plutôt réussie.

Il reste cependant de nombreuses difficultés à surmonter pour obtenir un génome pleinement exploitable. Les chercheurs prévoient de poursuivre les séquençages pour perfectionner les résultats déjà obtenus. En parallèle, les scientifiques développent des techniques de reproduction artificielle pour marsupiaux, techniques qui seront essentielles pour réussir à ramener l’espèce à la vie. A terme (et si l’on est un tant soi peu optimiste), ces travaux pourraient non seulement permettre la réintroduction du thylacine, mais aussi aider à protéger d’autres espèces menacées comme le diable de Tasmanie.