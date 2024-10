Les employés de Samsung mettent fin à une grève d’un mois

Les travailleurs de Samsung Electronics dans le sud de l’Inde ont mis fin à une grève d’un mois portant sur les salaires et les conditions de travail après être parvenus à un accord, a annoncé le ministre de l’Industrie de l’État du Tamil Nadu.

Fin de la grève des travailleurs de Samsung en Inde

Samsung « a annoncé plusieurs mesures sociales dans l’intérêt des travailleurs », a déclaré le ministre de l’État du Tamil Nadu, T.R.B Rajaa. « La grève à l’usine Samsung a pris fin et tous les travailleurs ont repris le travail ».

L’Inde est le pays le plus peuplé du monde et sa classe moyenne en pleine expansion constitue un marché de croissance important pour Samsung, une entreprise dont la production représente près d’un quart du PIB de la Corée du Sud. Le géant des technologies avait promis que l’action syndicale, qui a débuté le 9 septembre, n’aurait pas de conséquence pour les consommateurs.

Des centaines d’employés de Samsung ont participé à la grève dans une usine située à l’extérieur de la ville de Chennai, dans le sud du pays, qui emploie environ 1 800 personnes pour fabriquer des téléviseurs, des réfrigérateurs et d’autres biens de consommation.

Cette grève est la dernière manifestation en date du mécontentement des employés du conglomérat, des milliers de travailleurs syndiqués s’étant mis en grève en Corée du Sud en juillet pour des questions de salaires et d’avantages sociaux.

L’Inde s’est présentée comme un centre de fabrication émergent pour les géants de la technologie qui cherchent à diversifier leur production par rapport à la Chine, en raison des tensions géopolitiques avec les États-Unis et d’autres défis économiques.

Par exemple, Google a commencé cette année à fabriquer son Pixel 8 en Inde, tandis que Foxconn, principal assembleur des iPhone d’Apple, est en train d’établir une grande usine d’assemblage de téléphones près du centre technologique du sud du pays, Bengaluru.

Samsung exploite déjà ce qui a été présenté à son ouverture comme la plus grande usine de téléphones mobiles au monde dans la banlieue de New Delhi, avec une capacité d’environ 120 millions d’unités par an.