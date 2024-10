Le Royaume-Uni envisage d’imposer le port USB-C, après l’Union européenne

L’USB-C est déjà obligatoire dans les pays de l’Union européenne comme port universel. Voilà maintenant que le Royaume-Uni veut imposer le même port aux constructeurs de smartphones et d’autres appareils.

Dans une consultation pour éventuellement imposer le port USB-C, le gouvernement britannique indique :

Nous considérons que cela serait potentiellement bénéfique pour les entreprises et que cela pourrait apporter des avantages aux consommateurs et à l’environnement si nous devions introduire des exigences standardisées pour les chargeurs de certains appareils électriques/électroniques portables dans tout le Royaume-Uni. Nous recherchons les avis des fabricants, importateurs, distributeurs et associations professionnelles sur l’opportunité de cette démarche et, le cas échéant, si elle devait être basée sur l’USB-C, comme l’a adopté l’UE. Nous souhaitons également connaître les problèmes et les aspects pratiques qu’une approche similaire pourrait impliquer.

L’objectif de cet appel à témoignages est de nous aider à comprendre les impacts potentiels de l’introduction de ces mesures. Les réponses que nous recevrons informeront notre position finale et les détails de toute législation secondaire potentielle.