Gemini intègre désormais le générateur d’images Imagen 3

Promesse tenue : le générateur d’images Imagen 3 intègre désormais le LLM Gemini de Google. Cette version d’Imagen a été dévoilée lors de l’I/O 2024, et les évolutions sont réellement notables. Imagen 3 produit des images toujours plus photoréalistes et dans des styles très variés, de quoi sans doute rattraper une partie du retard pris avec Midjourney (qui est aujourd’hui la seule IA générative capable de produire des images réellement indiscernables des productions de certains illustrateurs).

Image générée avec Imagen 3

L’accès à l’IA ne demande aucune manipulation particulière : il suffit de demander à Gemini de générer une image via un prompt, en précisant le plus de détails possibles si l’on souhaite obtenir un résultat précis. Toutes les fantaisies graphiques sont possibles (on peut choisir des styles très différents , du photoréalisme au comics) et l’IA peut aussi retravailler sur une image déjà générée (par exemple pour éliminer certains défauts de génération).

A noter tout de même que l’IA est très « encadrée » (pas de génération de personnalités publiques, pas de rendu trop osé ou de femmes dénudées, pas de contenu trop violent) et la génération d’êtres humains n’est possible qu’avec un compte Gemini Advanced, Business ou Enterprise.