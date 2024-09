PlayStation Plus octobre 2024 : les jeux PS4 et PS5 offerts (dont The Last of Us)

Sony a profité de son State of Play pour notamment annoncer les jeux PS4 et PS5 offerts avec le PlayStation Plus en octobre 2024. On retrouve quelques titres.

Les jeux offerts du PlayStation Plus en octobre 2024

Le premier jeu offert avec le PlayStation Plus en octobre est WWE 2K24 (PS4 et PS5). C’est l’édition 2024 de la célèbre licence de jeux de catch. Les joueurs peuvent y retrouver les grandes stars de la WWE à travers des matchs remplis d’action et de rebondissements en tout genre.

En deuxième jeu, on retrouve Dead Space (PS5). Le classique de l’horreur et de la survie dans un univers de science-fiction revient, plus viscéral et immersif que jamais. Isaac Clarke, un ingénieur ordinaire, est en mission pour réparer l’USG Ishimura, un gigantesque vaisseau minier. Une fois à bord, il fait une découverte macabre. Tout l’équipage a été massacré et Nicole, sa petite amie, a disparu dans les tréfonds du vaisseau. Seul face à ce cauchemar, avec pour seules armes ses outils et ses compétences d’ingénieur, Isaac est plus que jamais déterminé à retrouver Nicole.

Et en troisième titre, ce sera Doki Doki Literature Club Plus! (PS4 et PS5). Plongez au cœur d’une intrigue d’horreur psychologique. Vous incarnez le personnage principal, qui rejoint un club de littérature, un peu malgré lui, pour tenter de trouver l’amour. Au fil des poèmes que vous écrirez et des choix que vous ferez, vous séduirez la personne pour laquelle vous avez le béguin. Vous commencerez alors à découvrir les horreurs qui se cachent derrière cette amourette de lycée. Saurez-vous comprendre les rouages des simulations de rencontre pour atteindre une fin de partie idyllique ?

Dans la foulée, Sony a annoncé que The Last of Us Part 1 sera offert dès demain (26 septembre) aux membres PlayStation Plus qui ont l’abonnement Premium ou Extra. Aussi, Dino Crisis et Blood Omen seront bientôt offerts pour les membres Premium, mais il n’y a pas encore une date.