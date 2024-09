Assa Abloy, un important conglomérat suédois propriétaire de diverses entreprises de serrures connectées et de systèmes de sécurité comme Kwikset et Level Lock, vient de signer un partenariat avec Boston Dynamics afin de développer un nouvelle technologie d’accès numérique aux portes. Ce système permettra au robot Spot de Boston Dynamics d’entrer de manière autonome dans des zones sécurisées, facilitant ainsi l’implémentation de chiens robots de sécurité dans les entreprises (où ils sont souvent utilisés pour la surveillance des locaux). L’intégration utilise les lecteurs Signo de marque HID d’Assa Abloy, permettant à Spot de communiquer via Bluetooth et de passer par des portes automatiques sans interaction physique.

Cette collaboration pourrait accélérer le déploiement de patrouilles robotiques dans les environnements intérieurs et extérieurs. Alors que des entreprises comme Asylon Robotics ont déjà créé leurs propres versions personnalisées de Spot pour des zones sécurisées, le vaste réseau de systèmes d’accès d’Assa Abloy offre à cette initiative une portée bien plus large. Il n’est pas difficile d’entrevoir un futur finalement proche où les patrouilles de sécurité robotiques pourraient devenir une norme dans diverses industries. La dystopie technologique, c’est maintenant (les preuves s’accumulent).