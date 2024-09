Le FBI démantèle un important botnet soutenu par le gouvernement chinois

La lutte contre la cybercriminalité ne connait pas de repos : le directeur du FBI, Christopher Wray a annoncé il y a quelques heures que les autorités américaines ont démantelé un important botnet tenu par des hackers soutenus par le gouvernement chinois. Le botnet a été lâché à la mi-2021 et aurait depuis infecté près de 260 000 appareils connectés à Internet dans le monde (jusqu’à la date du mois de juin 2024), ciblant des routeurs domestiques, des caméras et d’autres appareils, ce qui lui aurait permis d’infiltrer des réseaux d’universités, des agences gouvernementales et des groupes de média. Environ la moitié des appareils compromis se trouvaient aux États-Unis.

Les hackers, qui se seraient associés à une entreprise basée à Pékin et connue sous le nom d’Integrity Technology Group (ou Flax Typhoon), ont finalement été mis en échec grâce à une opération coordonnée impliquant le FBI, la NSA et la Cyber National Mission Force. L’opération de démantèlement a aussi impliqué une coopération internationale, avec l’aide notamment de pays tels que l’Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni.

Le FBI précise en outre que les fonctions les plus sensibles des appareils infectés n’avaient pas été affectées, et que les fournisseurs d’accès à Internet (FAI) ont été chargés de notifier les utilisateurs dont les appareils avaient été compromis.