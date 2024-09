Intel travaillerait sur une toute nouvelle architecture x86, Royal Core

Les informations sont encore relativement maigres, mais la fuite a de quoi surprendre : le fondeur Intel poursuit sa stratégie « cinq nœuds en quatre ans » depuis 2021, avec l’objectif d’atteindre le procédé Intel 18A et l’architecture mobile Panther Lake d’ici 2025, mais au-delà, des rumeurs suggèrent qu’Intel développerait une nouvelle architecture x86, nom de code Royal Core ou Cobra Core ! Cette dernière serait axée sur l’amélioration des performances monocoeur et sur l' »efficacité » énergétique. Cette nouvelle architecture pourrait faire ses débuts en 2026 avec Nova Lake, et Cobra Core lui succéderait vers 2027, remplaçant potentiellement l’hyper-threading par des « unités louables » plus efficaces pour la gestion des tâches entre les cœurs P et E.

Royal Core, dont on dit que le projet a été initié par Jim Keller (qui a travaillé sur l’archi Zen d’AMD), ferait partie d’une vision à long terme pour la feuille de route des CPU d’Intel. Bien que les détails soient encore parcellaires, des fuites indiquent que Cobra Core (qui arrivera donc après Nova Lake), pourrait réintroduire l’hyper-threading avec quatre threads par cœur grâce à une nouvelle architecture Beast Core. Intel se donnerait-il le moyens de revenir dans la course au CPU ?