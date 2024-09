Le Brésil dégèle les actifs financiers de Starlink après le versement de 3,2 millions de dollars

Le ministre de la Cour suprême du Brésil, Alexandre de Moraes, a ordonné il y a quelques heures le dégel des actifs financiers de Starlink et X au Brésil après que ces deux entreprises aient versé plus de 3,2 millions de dollars d’amendes. Ces amendes avaient été imposées en raison des violations présumées de la loi brésilienne par X, ce que la plateforme a évidemment nié avec véhémence. Bien que Starlink et X soient des entités distinctes, elles ont toutes deux été tenues responsables des faits incriminés en tant que partie du « groupe économique de facto » d’Elon Musk.

Le conflit entre X et la Cour suprême du Brésil découle de désaccords profonds sur la modération de contenu et la diffusion de la désinformation politique. Le Brésil a interdit X sur son territoire le mois dernier, affirmant que le réseau social menaçait la démocratie en refusant de modérer voire bloquer certains comptes jugés séditieux. De son côté, X soutient que le pays censure ses propres citoyens. Le blocage de X a déclenché des manifestations publiques dans tout le pays, des partisans de l’ancien président Jair Bolsonaro marchant même en soutien à X et Elon Musk ! Pour rappel aussi, Starlink avait d’abord refusé de bloquer X avant de finalement respecter l’interdiction du réseau social au Brésil (le service reste disponible dans le pays).