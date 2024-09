Brésil : Starlink refuse de suspendre l’accès à X

Après que la Cour suprême du Brésil a ordonné aux fournisseurs d’accès à Internet de bloquer l’accès à X, la plateforme est devenue largement inaccessible dans le pays, et seuls les VPN (avec le risque d’une énorme amende de 20 000 dollars) et le service Starlink de SpaceX permettent de contourner l’interdiction. Starlink a en effet refusé de se conformer à l’ordre de la cour de bloquer X tant que ses actifs gelés au Brésil n’étaient pas libérés. Pour rappel, le juge de la Cour suprême responsable de l’affaire, Alexandre de Moraes, a également gelé les comptes bancaires locaux de Starlink afin de faire respecter les amendes imposées à X pour diffusion de discours haineux et de désinformation.

Starlink a bien fait appel du gel de ses actifs, mais la cour a rejeté sa demande. Dans la foulée, Elon Musk a déclaré que le blocage des comptes de Starlink était illégal, affirmant que SpaceX et X sont des entités bien distinctes, ce malgré sa participation personnelle dans les deux sociétés. En réaction à cette situation épineuse, Starlink s’est donc engagé à continuer de fournir un accès Internet gratuit à ses 250 000 clients brésiliens durant toute la période de suspension de ses comptes. Ce bras de fer semble cependant déjà perdant pour la firme spatiale américaine : en effet, si Starlink continue de refuser de se plier aux ordres de la cour, le Brésil risque fort de révoquer sa licence et de saisir ses équipements de stations terrestres.