Finalement, Starlink accepte de suspendre X au Brésil

C’est un revirement inattendu : après s’être opposé à l’ordonnance du juge brésilien concernant le blocage total de X dans le pays, Starlink déclare désormais accepter la décision de la justice : « Nous avons immédiatement engagé une procédure judiciaire devant la Cour suprême brésilienne pour expliquer l’illégalité flagrante de cet ordre et demander la levée du gel de nos actifs. Indépendamment du traitement illégal de Starlink avec le gel de nos actifs, nous respectons l’ordre de bloquer l’accès à X au Brésil. »

Quelques heures auparavant, Starlink jouait le bras de fer en déclarant qu’il ne bloquerait pas le réseau social d’Elon Musk tant que ses comptes et ses actifs resteraient gelés au Brésil. Pour rappel, le juge de la Cour suprême brésilienne, Alexandre de Moraes, a signé l’ordonnance de suspension de X au Brésil, jugeant que ce dernier promulguait de fausses informations et des discours de haine. Cette suspension est assortie d’une amende de 3 millions de dollars pour le refus de X de bloquer certains comptes ciblés par l’actuel gouvernement du Brésil. La suspension de X prend effet aujourd’hui même, et les citoyens brésiliens qui tenteront de la contourner avec un VPN prennent le risque d’une amende de 20 000 dollars.