Après l’Europe, Shein et Temu dans le viseur des Etats-Unis

L’administration Biden vient d’intensifier d’un cran la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine en proposant de nouvelles règles pour mieux contrôler l’exemption dite « minimis » des droits de douane pour les produits importés de moins de 800 dollars, exemption qui profite essentiellement aux entreprises chinoises de commerce en ligne comme Shein et Temu. Les nouvelles régulations cibleront prioritairement les expéditions en provenance de Chine, qui seront soumises à des inspections plus strictes et à des droits de douane, en particulier pour certains produits comme l’acier, l’aluminium, les machines à laver et les panneaux solaires. Cette mesure commerciale est une réponse à l’augmentation exponentielle des importations chinoises exemptes de droits de douane (et en provenance des plateformes chinoises) : le nombre de ces produits est passé de 140 millions d’unités à plus d’un milliard d’unités par an au cours de la dernière décennie !

« Les travailleurs et les entreprises américains peuvent rivaliser avec n’importe qui sur un pied d’égalité, mais depuis trop longtemps, les plateformes de commerce électronique chinoises contournent les droits de douane en abusant de l’exemption de « minimis » a déclaré dans un communiqué la secrétaire américaine au Commerce, Gina M. Raimondo. « Avec ces nouvelles décisions, l’administration Biden-Harris défend les consommateurs américains et réprime les efforts des entreprises chinoises visant à nuire aux travailleurs et aux entreprises américains. »

Les règles proposées visent ainsi à empêcher ces entreprises chinoises d’abuser de l’exemption des droits de douane, et à mieux contrôler l’entrée de produits potentiellement dangereux sur le marché américain. Le régulateur américain prépare d’ailleurs à ce sujet une enquête de « sécurité » sur Shein et Temu. Pour rappel, au mois de mai 2024, l’Union européenne décidait de placer Temu dans la liste des grandes plateformes soumises aux règles du DSA.