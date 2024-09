Venom 3 The Last Dance : nouvelle bande-annonce avec la présence de Knull

Sony Pictures propose la deuxième (et dernière) bande-annonce pour Venom: The Last Dance. Il s’agit du film qui viendra boucler la trilogie portée par Tom Hardy.

En plus de montrer de nouvelles images de Venom: The Last Dance, la bande-annonce est l’occasion d’avoir un aperçu de Knull. Ce nom ne dira pas forcément quelque chose au public, mais il s’agit d’un super-vilain dans l’univers de Venom.

Introduit à la fin des années 2010, Knull est l’ancien Dieu des ténèbres et du vide qui a créé les Symbiotes comme armes dans sa guerre contre les Dieux créateurs, les Célestes, parce que pour chaque étoile, chaque monde et chaque grain de vie qu’ils créaient, son royaume de vide pur se réduisait.

Venom prend également de nouvelles formes dans le film, dont certaines sont montrées dans la bande-annonce. Il s’agit notamment d’un poisson Venom et du cheval Venom aperçu dans la première bande-annonce.

Outre Tom Hardy, le casting comprend Juno Temple, Chiwetel Ejiofor, Rhys Ifans, Peggy Lu, Alanna Ubach et Stephen Graham. Le film est réalisé et écrit par Kelly Marcel, qui avait déjà écrit les deux premiers films de la trilogie.

Venom: The Last Dance sortira au cinéma le 30 octobre prochain. Les fans doivent maintenant espérer que le scénario et l’action tiendront la route. Il y a eu beaucoup de déception pour Let There Be Carnage, à savoir le deuxième film.