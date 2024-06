Venom 3 The Last Dance : bande-annonce pour le dernier film de la trilogie

Eddie Brock et Venom sont de retour pour le film Venom: The Last Dance, qui sera le dernier de la trilogie. Tom Hardy fuit des scientifiques armés qui croient que le symbiote Venom doit être éradiqué pour le bien de la Terre.

Sony présente Venom : The Last Dance comme le dernier film de la trilogie. Selon le studio, Eddie et Venom sont en fuite. Traqués par leurs deux mondes et avec le filet qui se resserre, le duo est forcé de prendre une décision dévastatrice qui fera tomber les rideaux sur la dernière danse de Venom et Eddie.

Dans la bande-annonce, Tom Hardy est confronté à un énorme alien symbiote de la planète d’origine de Venom, en plus d’être traqué par des agents du gouvernement. Il y a beaucoup d’action avec les symbiotes, ainsi qu’une scène où Tom ardy monte un cheval super rapide, transformé en Venom.

Outre Tom Hardy, le casting comprend Juno Temple, Chiwetel Ejiofor, Rhys Ifans, Peggy Lu, Alanna Ubach et Stephen Graham. Le film est réalisé et écrit par Kelly Marcel, qui avait déjà écrit les deux premiers films de la trilogie.

Venom: The Last Dance sortira au cinéma le 30 octobre prochain. Les fans doivent maintenant espérer que le scénario et l’action tiendront la route. Il y avait eu beaucoup de déception pour Let There Be Carnage, à savoir le deuxième film.