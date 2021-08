Venom 2 a le droit à une nouvelle bande-annonce misant sur Carnage

Sony propose aujourd’hui une nouvelle bande-annonce pour Venom 2, qui pour titre Let There Be Carnage. Le film sortira le 20 octobre prochain au cinéma. Une sortie simultanée en streaming n’est pas prévue, même dans les autres pays. Sony assure que ce sera « exclusivement dans les cinémas cet automne ».

Venom: Let There Be Carnage met à nouveau en vedette Tom Hardy dans le rôle d’Eddie Brock, un journaliste qui a un symbiote vivant en lui. Ensemble, ils forment Venom. Cette fois-ci, Woody Harrelson est également à l’affiche après que l’acteur a interprété le tueur en série Cletus Kasady dans la scène post-générique du premier film Venom, sorti en 2018. Le nouveau long-métrage verra Cletus Kasady se transformer en Carnage, un méchant connu comme étant l’antagoniste principal de Venom dans les comics.

La bande-annonce met tout particulièrement l’accent sur Cletus Kasady et donc Woody Harrelson. Le film est réalisé par Andy Serkis et le casting comprend Michelle Williams, Reid Scott et Naomie Harris, avec cette dernière qui interprète la super-vilaine Shriek.

Venom: Let There Be Carnage pourrait bien être un succès. Cela avait été le cas avec le premier film qui avait généré 856 millions de dollars au box-office. Sony compte en tout cas surfer sur cette vague autour de l’univers de Spider-Man, avec le film Morbius avec Jared Leto en rôle principal qui sortira en janvier 2022.