Venom 2 : une première bande-annonce pour le film

Sony partage aujourd’hui la première bande-annonce du film Venom: Let Their Be Carnage. Il s’agit de la suite du film Venom qui est sorti en 2018. Le nouveau film a une approche différente.

Une bande-annonce pour Venom : Let Their Be Carnage

Dans la bande-annonce de Venom : Let Their Be Carnage, Cletus Kasady (joué par Woody Harrelson), un tueur en série fou, survit à une injection létale en prison, qui semble réveiller le symbiote en lui et le transforme en Carnage. Carnage et Tom Hardy, dont le personnage Eddie Brock a fait la paix avec son alter ego Venom, s’affrontent dans une confrontation massive avec le symbiote.

Andy Serkis est le réalisateur du film. Il prend la relève à Ruben Fleischer qui s’est occupé du premier film. Celui-ci a été un succès au box-office, rapportant 855 millions de dollars dans le monde.

Sony insiste sur le fait que Venom : Let Their Be Carnage sortira uniquement au cinéma. Il faut comprendre par là qu’il n’y aura pas de sortie en streaming ou en VOD au départ, comme ce fut le cas pour plusieurs films en 2020 et 2021. Ceux qui voudront voir le film devront se rendre dans les salles obscures. La date de sortie française est le 20 octobre 2021.