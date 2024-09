Le réseau social Bluesky ajoute la possibilité de publier des vidéos

Bluesky rattrape son retard sur les réseaux sociaux, notamment X (ex-Twitter), en proposant la possibilité de publier des vidéos. C’est disponible aussi bien sur l’application mobile que depuis la version Web.

Les vidéos débarquent sur Bluesky

Les utilisateurs, dont de nombreux Brésiliens depuis l’interdiction de X au Brésil, peuvent poster une seule vidéo par publication et la durée maximum est de 60 secondes. Les vidéos se lisent automatiquement par défaut, mais Bluesky indique qu’il est possible de désactiver cette fonction dans les paramètres. Ceux qui le souhaitent peuvent également ajouter des sous-titres aux vidéos, ainsi que des étiquettes pour les contenus adultes, par exemple.

La fonction vidéo de Bluesky est soumise à certaines limites : la plateforme n’autorise que 25 envois de vidéos (ou 10 Go de vidéos) par jour.

Des protections sont mises en place pour éviter d’avoir des contenus nuisibles ou du spam. Le réseau social va demander aux utilisateurs de vérifier leur adresse e-mail avant de publier une vidéo. Bluesky peut également retirer à une personne la possibilité de publier des vidéos si elle enfreint de manière répétée les règles de la plateforme. Le service fera par ailleurs passer les vidéos par Hive, une solution de modération via l’IA, et par Thorn, une organisation à but non lucratif qui lutte contre les abus sexuels sur les enfants, afin de vérifier l’absence de contenu illégal ou de médias nécessitant un avertissement.

Bluesky dit que le support pour les vidéos est en cours de déploiement chez les utilisateurs. Certains peuvent en profiter immédiatement, d’autres devront attendre quelques jours. Il faut s’assurer de mettre à jour son application vers la version 1.91 pour en profiter. Sur le Web, il suffit de rafraichir la page.