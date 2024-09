Bluesky continue sa course folle et dépasse les 9 millions d’utilisateurs

Le blocage de X au Brésil aura été une véritable bénédiction pour Bluesky. Le réseau social décentralisé avait gagné deux millions d’utilisateurs supplémentaires en une semaines suite à la décision de la Cour Suprême brésilienne, pour un total de 8,4 millions d’utilisateurs. Une semaine encore plus tard, Bluesky annonce cette fois que la barre des 9 millions d’utilisateurs est dépassée, ce qui signifie que le réseau social a gagné plus de 600 000 utilisateurs en une semaine ! Cela signifie aussi que la plateforme sociale a augmenté d’environ 50 % sa base d’utilisateurs, et ce en un temps record. 85% de ces nouveaux utilisateurs sont brésiliens précise Bluesky, ce qui n’étonnera personne dans le contexte.

En outre, Bluesky est aussi la seconde app de réseau social la plus téléchargée en ce moment au Brésil, derrière Threads de Meta (qui a lui aussi le vent en poupe). Bref, après une période particulièrement difficile – qui a vu Jack Dorsey quitter l’équipe de direction de la plateforme, persuadé que cette dernière allait dans le mur – Bluesky revient en force et devrait rapidement dépasser la marque hautement symbolique des 10 millions d’utilisateurs.