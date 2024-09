Ligue 1 : l’IPTV et Telegram poussent DAZN à baisser ses prix

DAZN, le principal diffuseur de la Ligue 1 en France avec beIN Sports, annonce baisser temporairement ses prix pour que davantage de personnes puissent regarder le football français. Cela intervient après les diffusions pirates via Telegram, les sites de streaming ou encore l’IPTV.

Baisse de prix chez DAZN pour lutter contre le piratage

« Nous allons lancer une promotion autour de nos offres, valable du 10 septembre au 22 septembre », a déclaré Brice Daumin, le PDG de DAZN France, à l’AFP.

Dans le détail, l’offre mensuelle (sans engagement) qui coûte 39,99€/mois va passer à 19,99€, mais uniquement les deux premiers mois. Il y aura aussi une remise sur l’offre annuelle qui est normalement facturée 29,99€/mois. Son nouveau prix sera de 19,99€/mois pendant un an. Le PDG de DAZN France parle d’une « promotion exceptionnelle ».

« Les trois premières journées [du Championnat de France de Ligue 1] ont été cruciales pour nous. On a eu zéro bug. On est content de ce démarrage. Les retours des clubs sont positifs. Une première étape a été franchie. Maintenant, c’est important de construire dans la durée, de tirer les enseignements et de faire évoluer le produit », ajoute le dirigeant.

Pourquoi cette baisse de prix ? On se doute bien que c’est pour tenter de contrer le piratage. Beaucoup de personnes regardent les matchs de la Ligue 1 en streaming sur des sites, sur Telegram ou encore par le biais d’IPTV. Rien que pour le premier match de la saison qui a opposé Le Havre au Paris Saint-Germain, il y a eu au moins 200 000 spectateurs regardant le match sur Telegram.

« Le piratage, c’est du vol. Derrière, il y a des organisations criminelles et mafieuses. C’est tout un écosystème qui est mis à mal. Ce n’est pas que le problème de DAZN. C’est le problème de tous les ayants droit et des distributeurs de contenu », a déploré Brice Daumin. « DAZN n’est pas plus cher que ce qui a pu exister dans le passé », a-t-il ajouté.