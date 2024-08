Ligue 1 : IPTV, Telegram, streaming… des centaines de milliers de Français regardent illégalement le football

La Ligue 1 a repris avec la saison 2024-2025 qui a débuté le 16 août et beaucoup de personnes ont décidé de passer par un service d’IPTV, Telegram ou encore les sites de streaming. Ils boycottent DAZN, le nouveau diffuseur du football français, à cause de ses tarifs importants.

Le streaming illégal cartonne pour la Ligue 1

Selon Le Parisien et L’Équipe, plus de 200 000 personnes ont regardé le match PSG — Le Havre, qui ouvrait la nouvelle saison de la Ligue 1, sur Telegram via différents canaux. S’ajoutent à cela les accès depuis les sites de streaming et les IPTV, dont les données ne sont pas publiques.

« Je reçois des demandes de partout depuis quelques jours ! Mais je ne veux pas parler, je n’ai pas envie de me faire choper ! », a déclaré un utilisateur sur X (ex-Twitter) qui a gagné plusieurs dizaines de milliers d’abonnés en l’espace de quelques jours. Il propose un lien qui renvoie vers Telegram et qui permet de regarder gratuitement et illégalement les matchs du football français.

Certaines diffusions en direct sur Telegram ont pu être signalées, mais elles n’ont pas été coupées. En effet, les dirigeants de Telegram « refusent de jouer le jeu de la modération rapide », comme l’explique Hervé Lemaire, patron de LeakID (groupe Forward), une PME spécialisée dans la protection des ayants droit comme la Premier League.

Gros carton aussi sur YouTube… grâce au Brésil

De son côté, la Ligue de football professionnel (LFP) a réagi à ce piratage massif de la Ligue 1. « Sur Telegram, toutes les diffusions illicites sont notifiées par notre prestataire antipiratage Athletia. Le problème à cet égard est que les délais de réponse de Telegram sont fluctuants (jusqu’à 24 heures) et sont incompatibles avec un retrait en temps utile de contenus diffusés en direct ».

Une personne qui diffuse les matchs sur Telegram a pour sa part indiqué que les demandes de suppressions de liens ne sont pas en hausse cette année, contrairement à ce qui avait été annoncé. « Ils avaient annoncé un renforcement de leur système (de régulation). Mais on n’a pas eu plus de liens bloqués que d’habitude. De toute façon, même si ça sautait, on avait prévu deux canaux de secours », dit-il.

Il y a un autre cas, à savoir la chaîne YouTube brésilienne CazéTV, qui est détentrice des droits de la Ligue 1 au Brésil. Beaucoup de Français ont également suivi le match via YouTube en utilisant un VPN connecté sur un serveur brésilien. À l’arrivée, le direct a cumulé plus de 800 000 personnes vendredi soir. La part des Français sur les 800 000 spectateurs n’est toutefois pas connue.

Entre YouTube, les IPTV, Telegram et les sites de streaming, le nombre de spectateurs qui ont regardé illégalement le début de la Ligue 1 pourrait atteindre le nombre d’un million, alors que DAZN annonçait viser 1,5 million d’abonnés légaux. Quand on sait que le prix est de 29,99€/mois (avec un engagement d’un an) ou 39,99€/mois pour voir tous les matchs… ça va être difficile. S’ajoute à cela le fait qu’il faut s’abonner à beIN Sports pour avoir réellement 100% de la compétition. Le prix est de 15€/mois.