Deezer et DAZN s’associent juste avant la reprise de la Ligue 1

Ce vendredi 16 août 2024 marque la reprise de la Ligue 1 et c’est DAZN qui sera le principal diffuseur, aux côtés de beIN Sports. Juste avant le début de la saison 2024-2025 pour le championnat du football français, Deezer annonce un partenariat avec DAZN.

Deezer x DAZN

L’accord entre Deezer et DAZN est valable sur plusieurs années. Les fans de musique et de sport en France pourront accéder au streaming premium sur Deezer et DAZN au travers d’offres conçues spécialement pour leurs utilisateurs.

Les utilisateurs de Deezer pourront au lancement bénéficier d’offres pour un accès premium à DAZN. Plus tard dans l’année, DAZN proposera à ses utilisateurs un accès similaire à Deezer. Après ce lancement, un développement dans d’autres pays européens est prévu, débutant avec l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse.

Quel son représente le mieux le football pour toi ? ⚽️ Pssst avec Deezer, profite d'une offre exclusive d'1 mois à -50% sur un abonnement @DAZN_FR Unlimited, à toi tous les matchs de Ligue 1 McDonald's. pic.twitter.com/rjck86ZuPk — Deezer France (@DeezerFR) August 14, 2024

« C’est un partenariat unique et une nouvelle étape passionnante dans notre collaboration avec DAZN. Nous unissons nos forces pour apporter encore plus de valeur aux fans sur les deux plateformes », a déclaré Ivana Kirkbride, directrice commerciale de Deezer. « La musique et le sport ont tous deux le pouvoir de connecter les gens de manière remarquable, ce qui fait de ce partenariat un concept gagnant. Je suis sûr que nos utilisateurs saisiront avec enthousiasme l’opportunité de profiter de la Ligue 1 et d’autres sports de premier plan sur DAZN. La France n’est que la première étape, et nous avons hâte de voir ce que ce partenariat apportera alors que nous nous connectons aux utilisateurs de DAZN et les invitons à découvrir la musique sur Deezer ».

Le premier match de la saison 2024-2025 de la Ligue 1 aura lieu ce soir à 20h45 sur DAZN et opposera Le Havre au Paris Saint-Germain.