L’inclinaison inhabituelle de Ganymède serait due à l’impact d’un astéroïde aux dimensions cosmiques

Ganymède, la plus grande lune de Jupiter, est connue pour son inclinaison axiale inhabituelle et ses profonds sillons de surface, des caractéristiques qui ont longtemps intrigué les scientifiques. Naoyuki Hirata, planétologue à l’Université de Kobe, fait désormais l’hypothèse que ces traits pourraient être le résultat d’un impact massif d’astéroïde il y a environ 4 milliards d’années. Selon la théorie de Hirata, détaillée dans Scientific Reports, un astéroïde d’environ 150 kilomètres de rayon aurait frappé Ganymède, provoquant des changements significatifs dans sa topographie et son inclinaison. Cet impact aurait créé un cratère transitoire pouvant atteindre 1 600 kilomètres de diamètre, cratère qui se serait ensuite estompé à mesure que les débris se déposaient au fil du temps.

Ganymède, la plus grosse lune de Jupiter (en haut à gauche), abriterait le plus gros cratère connu du système solaire. Ce cratère aurait un lien avec l’axe d’inclinaison de Ganymède

Les découvertes de Hirata s’inspirent de recherches sur les premiers impacts de Pluton et suggèrent que les sillons de Ganymède sont les vestiges de cette ancienne collision. L’astéroïde, potentiellement 20 fois plus grand que celui qui a provoqué l’extinction des dinosaures sur Terre, aurait pu ainsi altérer de façon permanente l’inclinaison axiale de Ganymède. Bien que cette recherche fournisse des informations précieuses sur l’histoire de Ganymède, Hirata estime qu’il ne s’agit que d’un début d’explication appelant à des investigations plus approfondies sur l’évolution interne de la lune et les effets de tels impacts géants sur d’autres lunes glacées de Jupiter.