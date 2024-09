Orange décide de prolonger la 5G gratuite jusqu’à fin septembre

Les clients d’Orange vont pouvoir conserver la 5G gratuite pendant encore quelques semaines. En effet, l’opérateur annonce qu’elle sera finalement offerte jusqu’à la fin septembre, alors que l’offre devait se terminer le 8 septembre.

La 5G reste gratuite chez Orange jusqu’à fin septembre

Cet été, Orange a annoncé une offre promotionnelle qui permettait à tous les clients 4G de basculer gratuitement sur le réseau 5G à l’occasion des Jeux olympiques de Paris. L’objectif était double : faire découvrir la 5G à ceux qui ne l’avaient jamais testée et soulager les réseaux 4G.

« Les clients Orange et Sosh qui bénéficient actuellement de l’accès gratuit à la 5G vont continuer à en profiter jusqu’à la fin du mois de septembre », a déclaré l’opérateur à Numerama. Les clients recevront un SMS à partir du 24 septembre les informant de la fin de la promotion. Orange refuse cependant de faire comme SFR, à savoir proposer la 5G par défaut sur ses forfaits. Ceux qui veulent le nouveau réseau devront prendre un forfait adéquat et ne pourront pas se contenter des offres les moins chères.

Des records de trafic pendant les Jeux olympiques de Paris

Orange partage également quelques données, dont le trafic Internet pendant les Jeux olympiques de Paris : 80 000 To de données ont été téléchargées. Il s’agit d’un record et il sera bientôt battu, puisque les Jeux paralympiques sont toujours d’actualité. Ils se termineront le 8 septembre.

Le record de trafic a eu lieu pendant les deux 200 mètres du nageur Léon Marchand. L’opérateur a atteint 1,86 térabit par seconde (Tb/s). C’est un trafic encore plus important que pendant la demi-finale entre la France et l’Espagne à l’Euro 2024. D’autres évènements qui ont beaucoup sollicité le réseau d’Orange ont été la médaille d’or du judoka Teddy Riner, la finale de basket entre la France et les États-Unis et la demi-finale de surf. Beaucoup de Français ont suivi les JO 2024 en 5G.