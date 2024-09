Antitrust : l’action Nvidia en chute libre après les investigations du DOJ

L’action Nvidia est en petite hausse aujourd’hui (+ 0,84% au moment d’écrire ces lignes), mais cette dernière était en chute libre de plus de 9% il y a 48 heures, juste après que le DOJ ait pris la décision d’élargir son enquête antitrust portant sur la nature des relations commerciales entre Nvidia et ses clients sur le marché du hardware d’IA. Le DOJ estime que la firme américaine met en place des contraintes commerciales qui enferment ses clients et les empêchent de choisir sereinement une solution concurrente, une accusation balayée d’un revers par Nvidia, le fabricant estimant de son côté ses clients sont avant tout séduits par la qualité de ses produits.

Face au risque de possibles amendes ou d’une modification des règles commerciales de Nvidia (qui sont au coeur de la rentabilité de l’entreprise), le cours de l’action du groupe a violemment dévissé il y a moins de deux jours. le DOJ n’est pas seul responsable de ce bref mouvement de panique : un rapport d’ISM Manufacturing laisse entendre que les Etats-Unis ainsi que d’autres pays pourraient entrer en récession dans un avenir pas trop lointain, des conclusions qui ont généré de fortes perturbations boursières, d’autant que le secteur de l’informatique (et donc des semi-conducteurs) est l’un des premiers à souffrir en cas de récession économique.