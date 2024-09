Le Bluetooth 6.0 est annoncé : les principales nouveautés de la nouvelle norme

Le Bluetooth Special Interest Group (SIG), en charge d’établir les spécifications de la norme Bluetooth, vient de dévoiler la version 6.0 des spécifications de base du Bluetooth. Cette nouvelle version ne révolutionne pas la donne mais apporte plusieurs fonctionnalités clés et améliorations, comme le Bluetooth Channel Sounding, le filtrage publicitaire basé sur un suivi amélioré des annonceurs ou bien encore une réduction de la latence audio. Cette version 6.0 vise aussi à améliorer les utilisateurs d’objets connectés compatibles UWB, notamment en renforçant les solutions de suivi d’objets comme « Find My » et en offrant une sécurité accrue pour les applications de clés numériques grâce à une mesure beaucoup plus précise de la distance.

L’une des fonctionnalités les plus notables, le Bluetooth Channel Sounding, améliore considérablement la mesure de la distance entre deux périphériques Bluetooth. Va t-on enfin pouvoir se passer de rajouter des AirTags et autres traqueurs sur nos petits objets connectés ? De plus, une fonctionnalité de surveillance permet de mieux détecter quand des appareils compatibles Bluetooth entrent ou sortent de la zone de portée, économisant ainsi de l’énergie et améliorant les performances dans les scénarios où la connectivité des appareils est cruciale.

La technologie ISOAL (Isochronous Adaptation Layer) réduit la latence pour les applications audio et permet de transmettre des trames de données plus volumineuses dans des paquets de couche liaison plus petits tandis que la fonctionnalité étendue LL mise à jour permet de mieux prendre en charge des appareils Bluetooth Low Energy (LE) de plus en plus sophistiqués.