xAI : le superordinateur Colossus composé de 100 000 GPU Nvidia est prêt pour l’entrainement

C’était une annonce d’Elon Musk, et force est de reconnaitre que la promesse a été (rapidement) tenue. xAI dispose désormais d’un tout nouveau superordinateur nommé Colossus à Memphis dans le Tennessee. Ce monstre de calcul composé de 100 000 GPU H100 de Nvidia a été monté en à peine 122 jours, un temps très court pour ce type de système. Colossus devrait considérablement accélérer l’entraînement des modèles d’IA, y compris le chatbot controversé (et non censuré) Grok. Le projet a coûté environ 3 milliards de dollars et doublera encore de taille avec l’ajout de 50 000 GPU H200 supplémentaires dans les mois à venir.

This weekend, the @xAI team brought our Colossus 100k H100 training cluster online. From start to finish, it was done in 122 days.

Colossus is the most powerful AI training system in the world. Moreover, it will double in size to 200k (50k H200s) in a few months.

— Elon Musk (@elonmusk) September 2, 2024