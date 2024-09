L’association européenne des semi-conducteurs réclame un « Chips Act 2.0 »

L’ESIA (European Semiconductor Industry Association), qui représente l’industrie des semi-conducteurs en Europe, a appelé à une « Chips Act 2.0 » pour maintenir l’élan de l’UE dans la course mondiale à la technologie informatique. L’actuel Chips Act de l’UE, adopté en septembre 2023, vise à mobiliser 43 milliards d’euros pour que l’Europe parvienne à fournir 20 % de la production mondiale de semi-conducteurs mondiaux d’ici 2030. L’ESIA reconnait que le Chips Act reste la pierre angulaire du futur de la tech européenne, mais exhorte l’UE à en réévaluer sa portée, à simplifier les processus et à combler les lacunes existantes, notamment en accélérant les aides d’État (incitations financières) pour attirer les grandes entreprises internationales et ainsi stimuler la production nationale de puces.

En bon organisme libéral, l’ESIA plaide aussi pour une approche commerciale ouverte plutôt que des mesures restrictives, comme celles observées avec les restrictions à l’exportation vers la Chine, des mesures qui pourraient mettre en péril certaines relations commerciales importantes (en particulier avec des entreprises comme ASML). L’association recommande également des vérifications continues de la compétitivité et une stratégie industrielle coordonnée, y compris la création d’un « Chips Envoy » au sein de la Commission européenne pour superviser la stratégie autour des semi-conducteurs.