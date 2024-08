PS5 Pro : le design dévoilé et une annonce par Sony pour bientôt

Sony va bientôt annoncer sa PS5 Pro et quelques détails se dévoilent aujourd’hui, dont le design, tout comme d’autres éléments. La fuite vient du leaker billbil-kun.

Quel sera le nom de la nouvelle PlayStation 5 ? Sans surprise, ce sera PS5 Pro selon la fuite du jour. Il y avait déjà eu une PlayStation 4 Pro il y a quelques années et Sony va donc continuer sur cette lancée.

L’élément intéressant du jour concerne le design de la PS5 Pro. Il est assez similaire à celui de la PlayStation 5 Slim, à l’exception de trois bandes noires sur la façade, contre une seule sur le modèle existant. D’autre part, il y a toujours la façade blanche, deux ports USB-C et un bouton d’alimentation. Et l’épaisseur ? La nouvelle console serait un peu plus épaisse que le modèle Slim existant.

Aussi, il existe une incertitude sur la présence du lecteur de disque. La fuite du jour confirme qu’il y aura bel et bien un modèle sans lecteur de disques, il faudra donc acheter les jeux sur le PlayStation Store. En revanche, un modèle avec lecteur de disque n’est pas confirmé. Sony pourrait faire comme le modèle Slim et proposer un achat séparé du lecteur de disque.

Concernant la manette, pas de changement : ce sera la même DualSense avec le coloris blanc qui a été dans le carton de la PS5 et de la PS5 Slim.

Vient enfin la date de présentation. Selon la fuite du jour, Sony annoncera la PS5 Pro au cours de la première moitié de septembre 2024. L’annonce est donc imminente.