Meta prépare des lunettes connectées avec de la réalité mixte

De nouvelles lunettes connectées sont en préparation chez Meta et ont pour nom de code Puffin. Il faudra toutefois être patient pour les découvrir. En effet, The Information rapporte que le produit ne devrait pas arriver avant 2027.

Meta veut créer des lunettes connectées proposant de la réalité mixte. L’idée est d’avoir un produit qui soit (plus ou moins) confortable, au point de le porter pendant de longues heures sans gêne particulière. Meta espère proposer une paire qui pèsera environ 110 grammes, la plaçant entre les lunettes connectées Ray-Ban de Meta et le casque Quest 3, qui est plus encombrant.

Il semble cependant que Meta doive faire quelques ajustements pour le format plus petit de l’appareil, puisque les lunettes pourraient avoir un pack externe contenant sa batterie et son processeur – similaire au pack de batterie câblé fourni avec l’Apple Vision Pro.

Les lunettes de réalité mixte seraient dotées de lentilles en forme de crêpe, ce qui permettrait à l’appareil d’avoir un profil plus fin. Elles offriraient également un passthrough vidéo pour que les utilisateurs puissent voir leur environnement au-delà des écrans, et utiliseraient le suivi des mains et des yeux pour les commandes.

Il est beaucoup trop tôt pour avoir des informations sur les caractéristiques, le prix ou encore la date de sortie précise, si ce n’est que Meta vise 2027.