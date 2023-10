Le Meta Quest 3 est disponible à la vente (avec Asgard’s Wrath 2 en bundle)

Le Meta Quest 3 est disponible à la vente ce mardi 10 octobre. Le nouveau casque XR de Meta affiche de belles caractéristiques, soit deux écrans LCD pancake (30ù de résolution en plus et FoV de 110°), 2 caméras RGB pour l’affichage XR/AR, un processeur Snapdragon XR2 Gen 2, 4 HP de nouvelle génération pour un rendu sonore 3D, et de nouvelles manettes plus compactes sans arceaux. Le casque est aussi 40% moins épais que le Meta Quest 2, mais avec un poids similaire (560 grammes) au précédent modèle, et plusieurs coloris d’attaches et d’embouts faciaux sont proposés. Au niveau des performances, le Snapdragon XR2 Gen 2 afficherait une puissance de rendu 2 fois supérieure à celle du XR2 Gen 1 du Meta Quest 2.

Le Meta Quest 3 est disponible à la vente sur Amazon en deux capacités de stockage de 128 ou 512 Go, le jeu Asgard’s Wrath 2 étant proposé en bundle (mais ce dernier ne sera téléchargeable qu’au mois de novembre). A noter enfin que les acheteurs de la version 512 Go bénéficieront en sus de 6 mois d’abonnement offerts au service Meta Quest+ (2 jeux gratuits chaque mois).

Meta Quest 3 128 Go

Meta Quest 3 512 Go