Android 15 se fait attendre et n’arriverait pas avant octobre

2024 est une année particulière pour la sortie de la version finale d’Android 15. En général, Google propose ses nouveaux smartphones Pixel et la nouvelle version d’Android à la même période. Mais les Pixel 9 sont disponibles à l’achat depuis peu et Android 15 n’est pas là. Et il va falloir encore attendre.

Selon Android Authority, la version finale d’Android 15 ne sera pas disponible avant octobre au plus tôt. La mise à jour arriverait à la mi-octobre plus précisément.

Les Pixel 9 sont disponibles depuis peu et tournent avec Android 14. Google proposera une mise à jour en septembre, mais ce sera visiblement une mise à jour de sécurité et non Android 15 qui attendrait le mois suivant.

Android 15 bêta 4 ayant servi de « dernière mise à jour programmée » en juillet, certains ont supposé que la version finale pourrait être disponible dès le mois d’août. Les attentes se sont ensuite déplacées vers le mois de septembre, en particulier après que Google a publié la bêta 4.2 et a fourni des instructions sur l’attente de la « version stable publique finale d’Android 15 (AP3A) qui sera bientôt disponible ». Mais ce ne sera visiblement pas si « bientôt » que cela.

Quelle est donc la raison du blocage ? Android 15 serait retenue pour améliorer sa stabilité. Google prévoit actuellement de déployer la mise à jour pour les téléphones Pixel dans le courant du mois d’octobre. Le code source, lui, arriverait la semaine prochaine.