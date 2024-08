Vision : Ultron joué par James Spader sera de retour dans la série Marvel

Le personnage d’Ultron va être de retour en apparaissant dans la future série Vision de Marvel. James Spader, qui l’a joué dans le film Avengers : L’Ère d’Ultron de 2015, sera de retour, révèle le Hollywood Reporter.

Paul Bettany reprend son rôle de Vision, l’androïde qui est tombé amoureux de Wanda Maximoff/la Sorcière rouge avant d’être détruit par Thanos dans Avengers : Infinity War. Dans WandaVision, il est revenu grâce à la magie et au pouvoir du chagrin, mais aussi sous la forme d’un androïde reconstruit, désormais d’un blanc fantomatique.

On ne sait pas encore comment Ultron reviendra dans la série Vision. Pour le film Avengers : L’Ère d’Ultron, Jason Spader a interprété le rôle par le biais d’une capture de mouvement, mais ce processus reste une proposition coûteuse pour une série télévisée. Par exemple, la même approche pour transformer Tatiana Maslany en She-Hulk a coûté à Marvel environ 25 millions de dollars par épisode.

La série Vision est censée être la troisième partie d’une trilogie qui a commencé avec WandaVision et se poursuit avec Agatha All Along, qui débutera en septembre sur Disney+. La série Vision devrait être tournée en Angleterre au début de l’année 2025 et sortira en 2026 sur Disney+. Terry Matalas sera le showrunner et un producteur exécutif. Il a été le showrunner de Star Trek: Picard.