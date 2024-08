Agatha All Along : nouvelle bande-annonce pleine de sorcières pour le spin-off de WandaVision

Marvel a publié une nouvelle bande-annonce de sa série Agatha All Along. La diffusion a eu lieu à l’occasion de la convention D23 de Disney ce week-end. La sortie est portée par Kathryn Hahn, qui avait déjà tenu le rôle d’Agatha Harkness dans la série WandaVision.

Agatha All Along reprend après les événements de WandaVision, avec Agatha Harkness vaincue par Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), dépouillée de ses pouvoirs magiques et destinée à vivre sa vie en tant qu’Agnes à Westview.

La série commence alors qu’Agatha se retrouve à terre et sans pouvoir après que Teen, un gothique suspect, l’ait aidée à se libérer d’un sortilège déformé. Son intérêt est piqué lorsqu’il la supplie de l’emmener sur la légendaire Route des sorcières, une série d’épreuves magiques qui, si l’on y survit, récompensent les sorcières en leur donnant ce qui leur manque. Ensemble, Agatha et ce mystérieux adolescent rassemblent un groupe de sorcières désespérées et se lancent sur la Route des sorcières.

Outre Kathryn Hahn, la série met en scène Joe Locke, Sasheer Zamata, Ali Ahn, Maria Dizzia, Paul Adelstein, Miles Gutierrez-Riley et Okwui Okpokwasili, Debra Jo Rupp, Patti LuPone et Aubrey Plaza.

Agatha All Along sera disponible en streaming sur Disney+ et débutera le 19 septembre à 3 heures du matin (heure française) avec deux épisodes. Il y aura ensuite un nouvel épisode chaque semaine.