Agatha All Along : voici la bande-annonce de la série spin-off de WandaVision

Marvel diffuse aujourd’hui la première bande-annonce de Agatha All Along, sa nouvelle série qui se veut un spin-off de WandaVision. Il met notamment en avant Agatha Harkness, jouée par Kathryn Hahn.

Dans Agatha All Along, l’infâme Agatha Harkness se retrouve à terre et sans pouvoir après qu’un gothique Teen suspect l’a aidée à se libérer d’un sort déformé. Son intérêt est piqué lorsqu’il la supplie de l’emmener sur le légendaire chemin des sorcières, une série d’épreuves magiques qui, si l’on y survit, récompensent les sorcières en leur apportant ce qui leur manque. Ensemble, Agatha et ce mystérieux adolescent rassemblent un groupe de sorcières désespérées et se lancent sur la Route des sorcières…

Outre Kathryn Hahn, la série met en scène Joe Locke, Sasheer Zamata, Ali Ahn, Maria Dizzia, Paul Adelstein, Miles Gutierrez-Riley et Okwui Okpokwasili, Debra Jo Rupp, Patti LuPone et Aubrey Plaza. Les producteurs exécutifs sont Kevin Feige, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Mary Livanos et Schaeffer. Les réalisatrices sont Jac Schaeffer (qui est également la showrunneuse), Rachel Goldberg et Gandja Montiero.

Agatha All Along sera disponible sur Disney+ et débutera le 19 septembre à 3 heures du matin (heure française) avec deux épisodes. Il y aura ensuite un nouvel épisode chaque semaine.

Vient enfin une question : doit-on s’attendre à voir certains personnages d’autres films/séries du MCU ? Marvel ne dit rien pour le moment.