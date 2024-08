Le patron de Xbox explique pourquoi Indiana Jones sortira finalement sur PS5

Indiana Jones et le Cercle ancien devait au départ sortir sur Xbox Series X/S et PC, et non sur PlayStation 5. Mais les plans ont finalement changé et la sortie sur la console de Sony a été officialisée cette semaine lors de la Gamescom. Mais pourquoi ce choix ?

Phil Spencer, le responsable de la branche jeu vidéo chez Microsoft, a été questionné à ce sujet et indique que Microsoft est avant tout une société. Il faut comprendre par là qu’il y a beaucoup de joueurs avec une PS5 et que cela représente donc des ventes potentiellement importantes.

Phil Spencer a indiqué :

Ce que je vois, c’est que nos franchises se renforcent. Le nombre de joueurs Xbox n’a jamais été aussi élevé que cette année. Je regarde cela et je me dis que le nombre de nos joueurs augmente pour la console. Nos franchises n’ont jamais été aussi fortes. Et nous gérons une entreprise. C’est tout à fait vrai au sein de Microsoft, la barre est haute pour nous en matière de résultats que nous devons rendre à l’entreprise, parce que nous bénéficions d’un niveau de soutien de la part de la société qui est tout simplement incroyable, ce que nous sommes capables de faire.

Indiana Jones et le Cercle ancien est un jeu développé par Bethesda. Et Microsoft a racheté Bethesda pour 7,5 milliards de dollars. Le rachat a été bouclé en mars 2021.

Indiana Jones et le Cercle ancien sortira le 9 décembre sur Xbox Series X/S et PC. Les joueurs PS5 devront attendre le printemps 2025 pour incarner le célèbre aventurier et professeur d’archéologie.