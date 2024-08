Google lance sur le marché sa nouvelle gamme de smartphones Pixel 9, et ces derniers disposent bien entendu de nouvelles fonctionnalités dont une fonction de « Retouche magique » qui impressionne par le réalisme des résultats obtenus. Cette nouvelle fonction permet de rajouter dans un véritable cliché des éléments générés par l’IA grâce à de simples prompts (commande textuelle), et il est bien difficile de distinguer la supercherie une fois l’élément rajouté à la photographie initiale. De nombreux exemples d’application de Retouche magique sont déjà diffusés sur les réseaux sociaux, et c’est peu dire que les images publiées suscitent le débat voire les polémiques tant l’on pressent que cette technologie logicielle pourrait rapidement permettre d’abreuver la toile avec de fausses photos permettant d’alimenter tous les délires et tous les thèses complotistes.

Obviously there’s the possibility of some dystopia. And not just in creating photos that never were, but also in the ease (in 10 seconds) with which it can be used to make potentially mischievous images. Like when I tapped on this Marlboro St photo and asked the AI for a tank pic.twitter.com/w0xPe8uPsR

— Adrian Weckler (@adrianweckler) August 21, 2024