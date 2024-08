Windows 11 : Recall, l’IA controversée de Microsoft, arrivera en octobre pour les testeurs

Microsoft fait savoir que Recall, sa fonction d’IA qui prend régulièrement des captures d’écran de votre PC pour vous aider à trouver un contenu, va faire ses débuts en octobre sur Windows 11. Ce sera d’abord disponible pour les testeurs, à savoir les membres Windows Insiders.

Recall vient régulièrement prendre des captures d’écran. L’utilisateur peut ensuite demander à Windows telle ou telle information sur quelque chose qu’il a vu il y a quelques jours, semaines ou mois. L’IA de Microsoft s’active et se souvient des éléments sur chaque capture d’écran. Elle peut alors donner une réponse précise à l’utilisateur.

L’IA devait être disponible en juin sur les PC Copilot+, mais Microsoft a finalement reporté la fonctionnalité à la suite d’une polémique. Bien que Recall fonctionne en local et non via le cloud, des chercheurs en sécurité ont noté que la base de données n’était pas chiffrée. Dès lors, des pirates pouvaient tenter d’y accéder et collecter beaucoup d’informations, dont certaines pouvant être sensibles.

Microsoft indique aujourd’hui qu’il y aura des améliorations. Déjà, la base de données de Recall va être chiffrée. Ensuite, l’IA sera opt-in, c’est-à-dire que l’utilisateur devra l’activer s’il veut l’utiliser. Jusqu’à présent, Microsoft voulait l’activer par défaut chez l’ensemble des utilisateurs. Enfin, il y aura une authentification avec Windows Hello.

Le fait que la fonction débarque en test à partir d’octobre suggère qu’elle pourrait ne pas être disponible pour l’ensemble des utilisateurs cette année. Il faudra probablement attendre 2025 pour y avoir le droit.