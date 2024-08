[Gamescom] Starfield : une date pour l’extension Shattered Space, et un véhicule immédiatement disponible ! (trailer)

L’excellent Starfield, le RPG « spatial-opera » de Bethesda, a eu droit à deux annonces majeures lors de l’Opening Night Live (ONL) de la Gamescom. Le premier choc, c’est la dispo en shadow drop du REV-8, soit le premier véhicule que l’on pourra piloter dans le jeu. Ce dernier peut être récupéré gratuitement et permettra de parcourir beaucoup plus rapidement les vastes étendues des nombreuses planètes proposées. L’absence de véhicules était l’un des points critiques objectivement les plus recevables de Starfield (au milieu d’une campagne de bashing assez surréaliste). D’autres véhicules seront d’ailleurs disponibles prochainement via l’extension Shattered Space.



Et puisqu’on en parle justement, l’autre grosse annonce était la date disponibilité de l’énorme DLC Shattered Space, qui sera donc proposé au téléchargement le 30 septembre prochain, sur PC et Xbox Series bien sûr. Pour rappel, dans Shattered Space les joueurs « affrontent de nouvelles factions ennemies, créatures et boss, tout en ayant accès à de nouvelles armes, armures et équipements, ainsi qu’à des matériaux de fabrication et de recherche. L’expansion enrichit les mécaniques d’exploration du jeu de base en ajoutant de nouveaux systèmes stellaires, planètes et points d’intérêt, chacun avec de nouveaux environnements et défis. Les joueurs participent à des combats spatiaux, à l’exploration au sol et à des quêtes basées sur des dialogues. Une nouveauté notable est le système de car-mech, qui combine la vitesse et la maniabilité des voitures avec les capacités de combat des mechs. Ces véhicules peuvent être personnalisés avec diverses armes, armures et composants pour s’adapter à différents styles de jeu. L’édition Shattered Space comprend des skins exclusifs pour les car-mechs, des plans d’armes et des consommables. » (source Wiki)

A noter que cette extension se déroulera sur une unique et même planète, contrairement aux arcs narratifs proposés dans le jeu d’origine.